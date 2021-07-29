Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)
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Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)

Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre BAKANLAR İNSANSIZ HELİKOPTERİ İNCELEDİTarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl kullanmaya başladığı 'Alpin' isimli insansız helikopter ilk görev olarak Manavgat yangın sahasına getirildi.

BAKANLAR İNSANSIZ HELİKOPTERİ İNCELEDİ

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu yıl kullanmaya başladığı 'Alpin' isimli insansız helikopter ilk görev olarak Manavgat yangın sahasına getirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Yangın Komuta Merkezi'nde insansız helikopteri inceledi. Bakan Pakdemirli, insansız helikopterle ilgili Bakan Çavuşoğlu'nu bilgilendirdi.Titra Teknoloji firması tarafından yaklaşık 2,5 senelik çalışma sonucu yapılan insansız helikopterin, üzerinde bulunan yüksek çözünürlüklü termal kamera ve sensörlerle kontrol noktasına destek sağlamak üzere havada 8 saate kadar kalabildiği ve gelen talebe göre anlık görüntü aktardığı açıklandı. Helikopterin 20 bin feet yükseklik ve saatte 160 km hıza kadar çıkabildiği kaydedildi. Hava şartlarının müsait olması durumunda insansız helikopter havalanarak bölgedeki durumu anlık olarak yangın komuta merkezine aktaracak.


Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)
Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangında 2'nci gün; 1 ölü (7)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Çınar

Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Bakanlar Pakdemirli ve Çavuşoğlu Manavgat'taki orman yangını bölgesinde incelemede bulundu (1)
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: 'Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var.'
Son dakika: Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: "Antalya Manavgat yangını kontrol altında ancak gece saatlerinde Akseki'de devam eden bir yangın var."
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
MANAVGAT'TAKİ BÜYÜK YANGINDA 2'NCİ GÜN; BİR MAHALLE DAHA BOŞALTILDI
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