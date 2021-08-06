Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (9)
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Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (9)

Son dakika gündem: Manavgat'taki büyük yangın 10'uncu gününde (9)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre 220 SAAT SONRA MÜJDELİ HABERAntalya'da 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı.

220 SAAT SONRA MÜJDELİ HABER

Antalya'da 28 Temmuz günü başlayan orman yangınları, 10'uncu günde kontrol altına alındı. 28 Temmuz Çarşamba günü saat 11.30 sıralarında Manavgat'ta başlayan yangın Akseki, İbradı, Gündoğmuş ve Alanya sınırlarındaki mahallelerde de etkili oldu. Bölgede 8 uçak, 2 İHA, 19 helikopter, 1 insansız helikopter, 1832 araç ve 6 bin 511 personelle günde ortalama 1650 sortiyle havadan su atılan yangında, 5 ilçedeki 48 mahalle büyük zarar gördü. 1352'si ağır hasarlı olmak üzere 2 bin 164 bina zarar gördü. Yangından 770 vatandaş ve görevli etkilendi, 763'ü tedavi edildi, 7 kişinin tedavisi devam ediyor. 2'si ormancı 7 kişi öldü, 1 kişi yangın çıkartmaktan tutuklandı.

Manavgat merkezli büyük yangın, bugün saat 15.30 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Ekipler, 220 saatte söndürülen yangınların ardından soğutma çalışmalarına başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de yangınların kontrol altına alındığını, sosyal medya hesabından duyurdu. Bakan Pakdemirli, "Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Günlerdir büyük bir özveri ile yangınlarla mücadele eden Ormanın Kahramanları'nı yürekten kutluyorum" dedi.

Bölgedeki soğutma çalışmalarının 2-3 gün sürmesinin beklendiği kaydedildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar 10 gün sonra kontrol altına alındı
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