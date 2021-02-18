Son dakika gündem: Manavgat'ta park halindeki otomobil yandı
18.02.2021 10:59 | Son Güncelleme: 18.02.2021 11:02
Son dakika haberleri: Manavgat ilçesinde park halinde çalıştıktan sonra alev alan otomobil itfaiye ekibince söndürüldü.
Manavgat ilçesinde park halinde çalıştıktan sonra alev alan otomobil itfaiye ekibince söndürüldü.
Aşağı Hisar Mahallesi 4512 Sokak'ta Mete Yılmaz, evinin önünde park halindeki 06 KD 555 plakalı aracı çalıştırdı. Çalıştırdıktan bir süre sonra otomobilin motor bölümünden alev çıkmaya başladı. Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekibi, yanan araca müdahale etti.
Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürülen araçta hasara oluştu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur