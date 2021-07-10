Son dakika gündem: Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri
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Son dakika gündem: Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri

İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri Su seviyesi yükselince oluşan göletler, seviye düştüğünde balık mezarlarına dönüyor Manavgat Barajı'nda su toplanması sırasında su seviyesinin yükselip ırmaktan sızan suların boş arazide oluşturduğu göletler, su seviyesinin düşmesiyle...

Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri

Su seviyesi yükselince oluşan göletler, seviye düştüğünde balık mezarlarına dönüyor

ANTALYA - Manavgat Barajı'nda su toplanması sırasında su seviyesinin yükselip ırmaktan sızan suların boş arazide oluşturduğu göletler, su seviyesinin düşmesiyle birlikte balık ölüleriyle doluyor. Ölen balıkların büyük bölümünün anaç sazan olduğu, göletlerin durgun olması nedeniyle yumurtasını göletlere bırakan sazanların suyun çekilmesiyle öldüğü bildirildi.

Manavgat Barajı'nın yaklaşık 300-400 metre Ulukapı tarafında, Oymapınar Mahallesi'ne bağlı Asarönü mevkiinde yaşanan balık ölümlerinin önüne geçilemiyor.

Manavgat Irmağı'nda enerji üretimi için su toplanması arasında su seviyesi 8-10 metre yükselip Asarönü mevkiinde göletler oluşurken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte göletler kuruyup çamura dönüşüyor. Su seviyesinin yüksek olduğu, göletlerin oluştuğu süreçte, göletlerin ırmağa göre durgun olması nedeniyle anaç sazanlar yumurtalarını bırakmak amacıyla göletlere giderken, su seviyesinin düşmesiyle birlikte geriye dönemeyince telef oluyor.

Bölgede binlerce irili ufaklı balık bulunurken, havaların ısınmasıyla birlikte çürümeye başlayan balıklar etrafa çirkin kokular salıyor.

Son dakika gündem: Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri
Son dakika gündem: Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri
Son dakika gündem: Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri
Son dakika gündem: Manavgat'ta çamura dönen göletlerde balık ölümleri

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan

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