Son dakika gündem: Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Kadıköy yönünde seyreden Mehmet A.'nın kullandığı 34 BVM 144 plakalı kamyonet, Küçükyalı köprülü kavşağı yakınında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.

Takla atan kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Ali E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan