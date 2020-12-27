Son dakika gündem: Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

27.12.2020 09:27 | Son Güncelleme: 27.12.2020 09:30
Son dakika gündem: Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı

Son dakika haberine göre Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Maltepe'de meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

D-100 Karayolu Kadıköy yönünde seyreden Mehmet A.'nın kullandığı 34 BVM 144 plakalı kamyonet, Küçükyalı köprülü kavşağı yakınında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu refüje çarptı.

Takla atan kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Ali E. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ile sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan ve olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alptekin Soykan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Süleyman Soylu Süreyya Sadi Bilgiç Selahattin Demirtaş
Magazin Acun Ilıcalı Coşkun Sabah Demet Akalın Furkan Palalı
Spor Can Bartu Erol Bulut Ryan Babel Sergen Yalçın Halis Özkahya
Tüm Haberler Türk İşçi İngiltere Türk Lirası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Maltepe'de trafik kazası: 2 yaralı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 09:31:24. #1.14#
title