Son dakika gündem: Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika gündem: Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

30.12.2020 16:37 | Son Güncelleme: 30.12.2020 16:40
Son dakika gündem: Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı

Son dakika haberlerine göre Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

Maltepe'deki evinde öldürülmüş halde bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Eğitim Fakültesinde Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı olarak görev yapan Dr. Öğretim Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi, Adli Tıp Kurumundan alındı.

Bağlarbaşı Mahallesi, Karanfil Sokak, Barış Apartmanı'ndaki evinde dün Kemal A. (32) tarafından boğazı kesilerek öldürülen Sözer'in cenazesinin otopsi işlemleri tamamlandı.

Adli Tıp Kurumundan alınan Sözer'in cenazesi, Kartal Soğanlık Gasilhanesi'ne götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Halil Aktürk

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Cahit Özkan Mehmet Nuri Devlet Bahçeli
Magazin Berk Oktay Burak Özçivit Demet Özdemir Tamer Karadağlı
Spor Can Bartu Arda Turan Vitor Hugo Ersun Yanal Sergen Yalçın
Tüm Haberler Türk Erkek Maltepe Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Maltepe'de öldürülen Aylin Sözer'in cenazesi Adli Tıp Kurumundan alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.12.2020 16:46:08. #1.15#
title