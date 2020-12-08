Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı
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Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı

08.12.2020 20:26 | Son Güncelleme: 08.12.2020 20:30
Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı

Edinilen son dakika haberine göre MALTEPE'de bir yeraltı çöp konteynerinden ağır kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi.

MALTEPE'de bir yeraltı çöp konteynerinden ağır kokular gelmesi üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ve polise bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD ekipleri çağırıldı. Yapılan incelemede kokunun, şişeler içindeki kimyasal maddenin çöpleri eritmesinden kaynaklandığı anlaşıldı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Maltepe Girne Mahallesi Elifli Sokak üzerinde meydana geldi. Sokakta bulunan yeraltı çöp konteynerinden ağır kötü kokular gelmesi üzerine paniğe kapılan mahalle sakinleri durumu İtfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çöp konteynerinde detaylı incelemenin yapılması için bölgeye AFAD ekiplerini de çağırdı. Çevreye yayılan ağır koku sürerken polis ekipleri ise çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bölgeye gelen AFAD ekipleri çöp konteynerinde bazı şişeler olduğunu belirledi. Yapılan ölçümlerde şişelerde kimyasal madde bulunduğu ve içindeki sıvının atılan çöpleri erittiğini, bu nedenle çevreye kötü kokular yayıldığını belirlendi. 

Öte yandan sıvının, plastik sertleştirmede kullanılan bir madde olduğu öğrenildi. Büyükşehir Belediyesi Çevre korumadan gelen ekipler çöp konteyneri içindeki şişeleri imha etmek üzere teslim aldı.

Orada bulunan mahalle sakini Yüksel Tüysüz, "Bugün saat beş civarlarında apartmanlarda bir koku gelmeye başladı. Herkes camlara çıktı. Biz de merak ettik, itfaiyeye haber verdik. Herhalde buraya bir oksit maddesi gibi şeyler atılmış, durum onu gösteriyor. Çok kötü kokuyor. Koku her tarafı, bütün binaları sardı. Dairelerden telefon ediyorlar gaz kokusu var diye. Ondan sonra da telefon ettik. Geldiler, bakıyorlar" dedi. 


- İstanbul
Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı
Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı
Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı
Son dakika gündem: Maltepe'de çöp konteynerinden gelen kötü kokular paniğe yol açtı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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