Son dakika gündem: Mali'de terör saldırısı sonucu bir BM askeri yaşamını yitirdi
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Son dakika gündem: Mali'de terör saldırısı sonucu bir BM askeri yaşamını yitirdi

16.01.2021 04:29 | Son Güncelleme: 16.01.2021 04:32
Son dakika gündem: Mali'de terör saldırısı sonucu bir BM askeri yaşamını yitirdi

Son dakika haberi... Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünden 1 askerin düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mali'de Birleşmiş Milletler (BM) barış gücünden 1 askerin düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu'ndan (MINUSMA) yapılan yazılı açıklamada, Kidal bölgesindeki Tessalit mevkisinde, BM askerlerini taşıyan aracın geçişi sırasında tuzaklanan mayının patladığı belirtildi.

Patlamada, uyrukları açıklanmayan 1 askerin yaşamını yitirdiği, bir askerin yaralandığı kaydedildi.

Mali'de 13 Ocak'ta BM barış gücü askerlerini hedef alan bir saldırı düzenlenmiş, Fildişi Sahili vatandaşı 4 asker hayatını kaybetmişti.

Mali'de 2013'ten bu yana görev yapan ve bugüne kadar 230 unsurunu kaybeden MINUSMA, dünyada en çok kayıp veren barış gücü olarak biliniyor.

Barış gücü askerleri "mavi kasklılar" olarak da adlandırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatma Esma Arslan

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