Son dakika gündem: Malezya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı - Haberler
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Son dakika gündem: Malezya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı

Son dakika gündem: Malezya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 47'ye çıktı
AA / Emel Öz - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

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Malezya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısı 47'ye yükseldi.

Asian News International'ın (ANI) haberine göre, Malezya'da 17 Aralık'tan itibaren 3 gün boyunca etkili olan yağışlar sonrası birçok bölge sular altında kaldı.

Polis yetkilileri, sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 47'ye çıktığını bildirerek, kayıp 5 kişinin ise arandığını kaydetti.

Çoğu Pahang eyaletinden yaklaşık 33 bin kişi tahliye edilmişti.

Hükümet, yağışlar öncesi gerekli uyarıları yapmamakla eleştirilmişti.

Ulusal Afet Yönetim Ajansına (NADMA) göre, selden kötü etkilenen bölgeler arasında Selangor'un yanı sıra Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Negeri Sembilan, Perak ve Kuala Lumpur yer alıyor.

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AA / Emel Öz - Son Dakika Haberleri

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