Son dakika gündem: Malatya ve Şanlıurfa'da Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası

Son dakika haberler: Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası verildi.

Malatya ve Şanlıurfa'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal eden 212 kişiye para cezası verildi.

Malatya'da kent genelinde devam eden Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler kapsamında dün sokağa çıkma yasağına uymayan 33 kişiye para cezası uygulandı.

Şanlıurfa'da ise hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması süresince 1833 kişiden oluşan 462 ekip, denetim yaptı.

Denetimler kapsamında izolasyon tedbirlerine aykırı davranışı tespit edilen, maske ve sosyal mesafe kuralını ihlal eden 179 kişiye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan telefonla talepte bulunan 164 vatandaşa mobil sağlık hizmeti ulaştırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş