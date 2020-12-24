Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

24.12.2020 21:49 | Son Güncelleme: 24.12.2020 21:58

Edinilen son dakika haberine göre Malatya'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Malatya'da, 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Merkez Yeşilyurt ilçesi İnönü Caddesi'nde C.Ö. (56) idaresindeki 44 LY 523 plakalı otomobil, B.Ş, (29) yönetimindeki 44 ACC 875 plakalı otomobil ile Y.A.(28) idaresindeki 44 BH 628 hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yol trafiğe kapanınca trafik ekipleri araçları yan yollara yönlendirdi.

Çekici vasıtasıyla kaza yapan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe açıldı.

Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı
Son dakika gündem: Zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş

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