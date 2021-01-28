Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
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Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

28.01.2021 12:44 | Son Güncelleme: 28.01.2021 12:49
Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Son dakika haberine göre MALATYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.

MALATYA'da jandarmanın düzenlediği uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı. 

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu satıcılarına ve kaçakçılık yapanlara yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında kentte belirlenen adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada bir miktar uyuşturucu, 800 litre kaçak şarap ve 150 bin makaron ele geçirildi. Uyuşturucuya ve kaçak ürünlere el koyan ekipler, 14 kişiyi gözaltına aldı.


Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı
Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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