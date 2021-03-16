Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama
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Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

16.03.2021 19:12 | Son Güncelleme: 16.03.2021 19:17
Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 2 kilo esrar ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN

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