Son dakika gündem: Malatya'da uyuşturucu operasyonuna 2 tutuklama

Gelen son dakika haberine göre MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

MALATYA'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 2 kilo esrar ile yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreste yapılan aramada, 2 kilo esrar ve bir miktar metamfetamin ile yakalanan 2 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Taha AYHAN