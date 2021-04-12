Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel

Son dakika haber: Malatya'nın Darende ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.

Malatya'nın Darende ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.

Heyiketeği Mahallesi'nde bir kedi, köpeğin kovalaması sonrasında telefon direğine çıktı.

Kedinin direkten inemediğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Darende İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, merdiven yardımıyla kurtardığı kediyi salıverdi.

Bu arada, kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen

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