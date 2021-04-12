Son dakika haberleri: Telefon direğinde mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen - Haberler | Güncel
Son dakika haber: Malatya'nın Darende ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.
Malatya'nın Darende ilçesinde, telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulunduğu yerden indirildi.
Heyiketeği Mahallesi'nde bir kedi, köpeğin kovalaması sonrasında telefon direğine çıktı.
Kedinin direkten inemediğini gören vatandaşların ihbarıyla bölgeye gelen Darende İtfaiye Amirliğine bağlı ekipler, merdiven yardımıyla kurtardığı kediyi salıverdi.
Bu arada, kedinin kurtarılma anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayhan İşcen