Son dakika gündem: Malatya'da kayıp çocuğu jandarma ekipleri buldu

Son dakika gündem haberine göre Malatya'da sabah saatlerinde kayıp olarak aranan 4 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri drone ile yaptıkları aramada bularak, ailesine teslim etti.

Malatya'da sabah saatlerinde kayıp olarak aranan 4 yaşındaki çocuğu jandarma ekipleri drone ile yaptıkları aramada bularak, ailesine teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Akçadağ İlçesi Bahri Mahallesinde bugün sabah 10.30 sularında evin arka sokağında oynadığı esnada bir daha kendisinden haber alınamayan Ö.Ç,'nin (4) ailesi, mahalleli ile yaptıkları aramada çocuklarını bulamadı.

Olayın jandarmaya bildirilmesi üzerine, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekiplerce geniş çaplı arama gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri drone kullanarak yaptıkları arama neticesinde Ö.Ç,'yi evinden yaklaşık 3 kilometre mesafede Yağmurlu Mahallesi ara yolunda buldu.

Yaklaşık 4 saatlik arama neticesinde bulunan Ö.Ç, ailesine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş