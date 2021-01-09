Son dakika gündem: Malatya'da itfaiye ekipleri geçen yıl 6150 olaya müdahale etti

Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, geçen yıl 6150 olaya müdahale etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Hanifi Acar, 2020 yılında yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Acar, kent genelinde 19 ayrı noktada, 46 araç ve 226 personelle 7 gün 24 saat hizmet verdiklerine işaret ederek, "Geçen yıl 3 bin 156'sı itfaiye olayı dediğimiz yangın, kurtarma, su altı ve su üstü kurtarma, sel ve su baskınları, 2 bin 994 tali olay olmak üzere toplamda 6150 olaya müdahale ettik. Bir önceki yıla göre ot yangınları, bahçe yangınları, anız yangınları dediğimiz yangınlarda azalma meydana geldi." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl toplamda 18 boğulma olayına müdahale ettiklerini aktaran Acar, şöyle devam etti:

"Ayrıca 416 sıkışmalı trafik kazasına kurtarma açısından müdahale ettik. İtfaiye ekiplerimiz bir yıl içerisinde, 184 ev yangını, 94 işyeri yangını, 1999 bahçe ve ot yangını, 154 araç yangını, 89 sel ve su baskını, 37 odunluk yangını, 50 orman yangınına müdahale etti. Eğitim faaliyetlerine büyük önem veren itfaiye dairesi geçen yı15 bin 951 kişiye eğitim verdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Yoldaş