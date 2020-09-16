Son dakika gündem: Madrid'de sirk çalışanları eylem yaptı Son dakika haberlerine göre İspanya'nın başkenti Madrid'de, sirk çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartlarının yeniden oluşturulması için İspanyol Meclisi önünde eylem yaptı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de, sirk çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartlarının yeniden oluşturulması için İspanyol Meclisi önünde eylem yaptı. Kaynak: AA