Son dakika gündem: Madrid'de sirk çalışanları eylem yaptı
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Son dakika gündem: Madrid'de sirk çalışanları eylem yaptı

Son dakika haberlerine göre İspanya'nın başkenti Madrid'de, sirk çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartlarının yeniden oluşturulması için İspanyol Meclisi önünde eylem yaptı.

16.09.2020 15:47 | Son Güncelleme: 16.09.2020 15:51

İspanya'nın başkenti Madrid'de, sirk çalışanları yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çalışma şartlarının yeniden oluşturulması için İspanyol Meclisi önünde eylem yaptı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Madrid'de sirk çalışanları eylem yaptı

Kaynak: AA

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