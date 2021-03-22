Son dakika gündem: Madagaskar'da deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da, yedikleri deniz kaplumbağasından zehirlenen 19 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Antananarivo'nun doğusundaki Vatomandry hastanesi yetkilileri, deniz kaplumbağası eti yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye getirilen 34 kişiden 10'unun hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.

Valilikten yapılan açıklamada ise aynı deniz kaplumbağasının etinden yiyen 9 çocuğun da evinde öldüğü kaydedildi.

Deniz dibindeki yosunlar zehirli toksinler salgılıyor

Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart döneminde deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor.

Deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü, bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslendiği için söz konusu bitkilerdeki toksinler zamanla bunlarla beslenen canlıların etine geçiyor. Tüketilmesi halinde ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

Yetkililer, bu dönemde söz konusu canlıların tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunsa da özellikle kıyı bölgelerde yaşayan halk, beslenme sıkıntısı nedeniyle uyarıları dikkate almıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Erdem