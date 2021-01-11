Son dakika gündem: Macron'un Jarnac kentine ziyareti sırasında sahte bomba ihbarı yapıldığı ortaya çıktı
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Son dakika gündem: Macron'un Jarnac kentine ziyareti sırasında sahte bomba ihbarı yapıldığı ortaya çıktı

11.01.2021 00:09 | Son Güncelleme: 11.01.2021 00:14
Son dakika gündem: Macron'un Jarnac kentine ziyareti sırasında sahte bomba ihbarı yapıldığı ortaya çıktı

Son dakika haberleri: Fransa'nın güneybatısındaki Jarnac kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında sahte bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.

Fransa'nın güneybatısındaki Jarnac kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ziyareti sırasında sahte bomba ihbarı yapıldığı bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Macron, Fransa eski Cumhurbaşkanı François Mitterand'ın 25. ölüm yıl dönümü nedeniyle 8 Ocak Cuma günü Jarnac kentine gitti.

Anma töreni öncesi bir kişi, mezarlığa bomba yerleştirildiği ihbarında bulundu.

Güvenlik güçlerinin yaptığı detaylı aramada, mezarlıkta herhangi bir patlayıcı madde bulunmazken, ihbarı yapan kişi cumartesi günü gözaltına alındı.

Birkaç saat nezarette tutulan ihbarın sahibi, eğlenmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini belirtti.

57 yaşındaki adama, vatandaşlık dersine katılma cezası verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Alaattin Doğru

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