Son dakika gündem: Lüleburgaz'da cuma namazları okulların spor salonlarında da kılınabilecek

Son dakika haberlerine göre Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazlarının okulların spor salonlarında da kılınabileceği bildirildi.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında cuma namazlarının okulların spor salonlarında da kılınabileceği bildirildi.

Lüleburgaz Müftülüğünden yapılan açıklamada, Kovid-19 tedbirleri kapsamında camilerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla yeni düzenleme yapıldığı belirtildi.

Cemaatin, havaların da soğumasıyla camilerde yoğunluk oluşturduğu ifade edilen açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla cuma namazları için daha büyük alanlar belirlendiği kaydedildi.

Açıklamada, cuma namazlarının bugünden itibaren Lüleburgaz Lisesi, Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Lüleburgaz Ortaokulu'nun spor salonlarında da kılınabileceği, kapalı pazar yerinde de cuma namazı kılınmasına devam edileceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çınar Türkmen