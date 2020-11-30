Son dakika gündem: Lübnan Geçici Başbakanı'ndan "Merkez Bankası'na yönelik mali denetim devam etmeli" mesajı

Son dakika gündem haberine göre Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetimin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Lübnan Geçici Başbakanı Hasan Diyab, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetimin tamamlanması gerektiğini söyledi.

Lübnan'da bir özel televizyon kanalına konuşan Diyab, Merkez Bankasının hesaplarına yönelik mali denetim için çalışan uluslararası "Alvarez& Marsal" şirketinin geçen hafta incelemeden çekildiğini açıklamasını değerlendirdi.

"Mali denetim, Alvarez& Marsal olsa da olmasa da devam etmeli." diyen Diyab, söz konusu denetimin, mali çöküş de dahil olmak üzere pek çok durumun sebebini ortaya çıkaracağını kaydetti.

Diyab, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamaya ilişkin ise, "çağın suçu ve yaygın bir yolsuzluk biçimi" nitelendirmesinde bulundu.

Patlamayı soruşturmak üzere görevlendirilen Askeri Hakim Fadi Savvan ile bir araya gelerek ifade verdiğini kaydeden Diyab, yargının, yürütme erkinden bağımsız bir şekilde görevini yerine getireceğine inandığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan geçen hafta yapılan açıklamada, "Alvarez & Marsal"ın denetleme görevinden çekildiği duyurulmuştu.

Uluslararası şirket, kasım ayı başlarında görev için 3 aylık ek süre istemesine rağmen görevden çekilmesine gerekçe olarak, yeterli bilgi ve belgeleri alamaması ve bu bilgilere ulaşma konusundaki belirsizlik ortamını göstermişti.

Diyab 3 Kasım'da yaptığı açıklamada, Merkez Bankasından tüm belgeleri söz konusu şirkete teslim etmesini istemişti.

Ülkedeki ekonomik kriz

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan'ın ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizlerden birini yaşıyor.

Başbakan Diyab, geçen aylarda ülkesindeki kamu borcunun 90 milyar doları aştığını kaydetmişti.

Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, aylardan beri yurt dışı havalelerini askıya alarak müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirdi.

Lübnan hükümeti, her yıl 2 milyar dolar olmak üzere 5 yılda toplam 10 milyar dolar kredi almak için Uluslararası Para Fonu (IMF) ile müzakerelere başladığını açıklamıştı.

Ekonomik kriz içindeki Lübnan, Beyrut Limanı'nda ağustosta meydana gelen büyük patlamayla daha da zor duruma düşmüştü.

Halk, siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin sebebi olarak gördüğü yolsuzluklarla suçluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu