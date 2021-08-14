Son dakika gündem: Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Meclis'i akaryakıt krizini görüşmek için toplanmaya çağırdı

Son dakika gündem haberi... Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankasının akaryakıttan sübvansiyonu kaldırma kararının ardından Meclis'e ülkedeki ekonomik krizi görüşmek üzere toplanma çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Merkez Bankasının akaryakıttan sübvansiyonu kaldırma kararının ardından Meclis'e ülkedeki ekonomik krizi görüşmek üzere toplanma çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Meclis Başkanı Nebih Berri aracılığıyla parlamentoya yazılı mesaj gönderdi.

Avn, mesajında Meclis'ten Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin akaryakıttan sübvansiyonu kaldırma kararının ardından ülkedeki ekonomik kriz ve yaşam koşullarını tartışmasını ve konuyla alakalı uygun kararlar almasını istedi.

Cumhurbaşkanı, akaryakıt, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının insanların hayatını, gıdaya erişimi ve toplumsal güvenliği tehdit ettiğini belirtti.

Avn, dün ülkedeki akaryakıt krizinin sebeplerini çözmek amacıyla Bakanlar Kurulunu istisnai olarak toplantıya çağırmış ancak Başbakan Hassan Diyab, Cumhurbaşkanı'nın çağrısını kabul etmemişti.

Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada Diyab hükümetinin 10 Ağustos 2020'de istifa ettiği hatırlatılarak, "Anayasa'nın 64. maddesine göre geçici hükümetin yetkileri, dar çerçevede işleri yürütmekle sınırlıdır." ifadesi kullanılmış ve Bakanlar Kurulunun toplantıya çağrılamayacağı bildirilmişti.

Merkez Bankası kararı ve akaryakıt krizi

Son 30 yılın en büyük ekonomik krizinin yaşandığı Lübnan'da devlet, günlük tüketilen 12 milyon litre civarındaki akaryakıtı Merkez Bankası üzerinden sübvanse ediyordu.

Merkez Bankasından yapılan yazılı açıklamada, 12 Ağustos itibarıyla uygulanmak üzere akaryakıta sağlanacak döviz kredilerinin resmi kur yerine piyasadaki serbest kur (karaborsa) üzerinden hesaplanacağı ve böylelikle akaryakıt sübvansiyonunun kaldırılacağı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca piyasaya sürülecek akaryakıtın fiyatının Enerji Bakanlığınca belirleneceği kaydedilmişti.

Enerji Bakanlığının sübvansiyonun kalkmasına rağmen eski fiyatı sürdürmesi nedeniyle ülkedeki akaryakıt istasyonlarının hemen hemen tümü pompaları kapalı tuttu.

Sabahın erken saatlerinden itibaren ülkenin birçok bölgesindeki akaryakıt istasyonlarının önünde saatlerce bekleyen sürücüler, benzin alamadan dönerken elektrik jeneratörleri için yakıt bulamayan hastane ve fırınlar başta olmak üzere çeşitli kurum ve işletmelerin sahipleri, çözüm amacıyla seslerini yetkililere duyurmaya çalışıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı Duran