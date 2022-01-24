Son dakika gündem: Lokanta tentesi çöktü; o anlar kamerada
Son dakika gelişmesine göre GAZİANTEP'te bir lokantanın tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü.
GAZİANTEP'te bir lokantanın tentesi, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Bu sırada yolda yürüyen 2 kişinin, son anda kurtulduğu anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
İncilipınar Mahallesi'ndeki bir lokantanın tentesi öğle saatlerinde, üzerinde biriken karın ağırlığını taşıyamayınca çöktü. Çökme anı, iş yerinin güvenlik kameralarınca yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde yoldan geçen 2 kişinin de çöken tentenin altına kalmaktan son anda kurtulduğu görüldü.