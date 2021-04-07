Son dakika gündem: Lodos, Beyşehir Gölü yüzeyinin rengini değiştirdi

Son dakika haberi: Lodos nedeniyle oluşan dalgalanma Beyşehir Gölü'nün açıklardaki yüzey rengini değiştirdi.

Lodos nedeniyle oluşan dalgalanma Beyşehir Gölü'nün açıklardaki yüzey rengini değiştirdi.

Beyşehir ilçesinde, sabah saatlerinden beri etkili olan lodos, günlük yaşamı etkiliyor. Lodos dolayısıyla, Beyşehir Gölü'nde oluşan dalgalar su yüzeyindeki renklerde de değişime neden oldu.

Turkuaz rengi ile bilinen Beyşehir Gölü'nün açıklardaki yüzeyi çamur rengi bir görüntüye büründü.

Lodostan göl kıyılarında faaliyet gösteren gezinti yatları da olumsuz etkilendi. Talebin az olması nedeniyle yat limanında gezinti yatlarının bekleme yaptığı gözlenirken, az sayıda tekne gezintiye çıkabildi.

Öte yandan dalgalı kıyıları fotoğraflamak isteyen fotoğraf meraklıları sahil kesimine geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdülhamit Yaşar