Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı

15.03.2021 16:07 | Son Güncelleme: 15.03.2021 16:12
Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı

Son dakika haber... Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Sirte'de toplandı.

Libya krizindeki taraflardan temsilcilerin yer aldığı 5+5 Ortak Askeri Komite, Birleşmiş Milletler (BM) himayesinde Sirte'de toplandı.

Komite Üyesi Muhammed et-Tercüman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, görüşmelerde, ülkenin kuzeyi boyunca uzanan Sahil Yolu'nun açılması için mayından arındırılma faaliyetlerinde kaydedilen ilerlemenin ele alınacağını aktardı.

Toplantıda, yolun açılması için gerekli adımların masaya yatırılacağını paylaşan Tercüman, komitenin şu ana kadar mayından temizlenen alanları BM misyonuna ve değerlendirmeleri için uluslararası gözlemcilere sunacağını söyledi.

Komite üyesi, şu ana kadar Sirte'nin doğusundaki Ebu Gıreyn'den Bueyrat el-Hassun'a kadar uzanan alanın mayınlardan temizlendiğini paylaştı.

Ortak Askeri Komitede, BM nezdinde meşru Libya hükümetine bağlı Libya ordusundan ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter güçlerinden beşer kişilik heyetler bulunuyor.

Bunun yanı sıra iki taraftan toplam 8 kişilik bir alt komite uluslararası gözlemcilerle birlikte mayından arındırılma ve yabancı paralı askerlerin çekilmesi başlıklarını yürütüyor.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Hafter'e bağlı heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Ülkenin doğu ve batısını kuzey hattı boyunca bağlayan Sahil Yolu'nun açılmasını Kasım 2020'de kararlaştıran komite, bu kapsamda şubat ayında, Sirte ve bu kente bağlı yolların mayın ve patlayıcılardan temizlenmesine karar vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Canlı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Fuat Oktay Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu
Magazin Cem Yılmaz Hülya Avşar Acun Ilıcalı Pelin Öztekin
Spor Hakan Kutlu Bülent Uygun Aykut Kocaman Emre Belözoğlu Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Libya'nın Sirte kentinde 5+5 Ortak Askeri Komite görüşmeleri başladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 16:14:42. #1.14#
title