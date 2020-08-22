Son dakika gündem: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: "Ateşkese yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz"
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Son dakika gündem: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi: "Ateşkese yönelik her türlü tehdidi reddediyoruz"

Son dakika haberleri... Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Libya hükümetinin ateşkese yönelik her türlü manevra ve tehdidi reddettiğini açıkladı.

Son dakika gündem: Libya'nın BM Daimi Temsilcisi:
22.08.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.08.2020 12:10

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, Libya hükümetinin ateşkese yönelik her türlü manevra ve tehdidi reddettiğini açıkladı.

Sunni, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Trablus'a karşı savaş başlatanlar ve savaşı destekleyenler ateşkese uyacaklar mı? Göreceğiz. Ancak her türlü manevra ve tehdidi reddediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ateşkesin, Libya hükümetinin barışçıl bir çözüm için ilk girişimi olmadığını ve bugüne kadar tüm samimi girişimleri memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Sunni, istikrarın kapılarının Libya'daki tüm taraflar ve bölgeleri kapsayan bir diyalog yoluyla açılacağını vurguladı.

Sunni, başkanlık ve parlamento seçimlerinin BM ve uluslararası gözetim altında yapılması için anayasal bir temel üzerinde anlaşmanın önemine işaret etti.

Sunni ayrıca, geçiş süreci adaletinin sağlanması ve savaş suçu işleyenlerden hesap sorulması, işlenen suçların zaman aşımına uğramaması gerektiğini vurguladı.

Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac, dün "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak, ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.

Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken, tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.

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Kaynak: AA

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