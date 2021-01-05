Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama

05.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 05.01.2021 13:38
Suudi Arabistan Veliaht Prensi'nden Katar Emiri'ne sıcak karşılama

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için ülkeye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi sarılarak karşıladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi için ülkeye gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yi sarılarak karşıladı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yayınladığı videoda, Veliaht Prens Bin Selman'ın, zirvenin yapılacağı El-Ula kentine gelen Katar Emiri Al Sani'ye uçaktan indikten sonra sıcak bir karşılama yaptığı ve ikilinin sarıldığı görülüyor.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının dün akşam itibarıyla açılması için anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman da bugün gerçekleştirilecek 41. KİK Zirvesi'nin "sözde ve eylemde birlik toplantısı" olacağını belirtmişti.

41. KİK Zirvesi'nin üye ülke liderlerinin katılımıyla 5 Ocak 2021'de Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Körfez krizi

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken, bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Kuveyt ise krizin başından bu yana çözüm için taraflar arasında ara buluculuk çabaları yürütmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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