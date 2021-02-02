Son dakika gündem: Libya, Irak, Filistin'de Kovid-19 kaynaklı can kayıpları arttı

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1896'ya, Irak'ta 13 bin 68'e, Filistin'de 2 bin 32'ye yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaynaklı can kayıpları Libya'da 1896'ya, Irak'ta 13 bin 68'e, Filistin'de 2 bin 32'ye yükseldi.

Libya Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 hastası 13 kişi yaşamını yitirdi, 1032 yeni vaka tespit edildi, 1007 hasta ise iyileşti.

Son verilerle vefat sayısının 1896'ya, vaka sayısın da 120 bin 434'e çıktığı ülkede, sağlığına kavuşanların sayısı ise 100 bin 593 oldu.

Irak

Irak Çevre ve Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 11 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 1135 kişinin enfekte olduğu, 1210 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, ölü sayısının 13 bin 68'e, vakaların 621 bin 755'e, iyileşenlerin 594 bin 594'e yükseldiği kaydedildi.

Filistin

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 kişi daha virüs nedeniyle yaşamını yitirdi, 513 yeni vaka tespit edildi ve 502 kişi ise iyileşti.

İsrail işgali ve ablukası altındaki Filistin topraklarında toplam can kaybı 2 bin 32'ye, vaka sayısı 180 bin 018'e, iyileşen hasta sayısı da 169 bin 191'e yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy