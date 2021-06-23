Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe: "Savaşlara dönüşü ve devletin geleceğiyle oynanmasını reddediyoruz"
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Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe: "Savaşlara dönüşü ve devletin geleceğiyle oynanmasını reddediyoruz"

Son dakika gündem: Libya Başbakanı Dibeybe: 'Savaşlara dönüşü ve devletin geleceğiyle oynanmasını reddediyoruz'
Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya'nın artık savaşlar dönemine geri dönmeyeceğini söyledi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Libya'nın artık savaşlar dönemine geri dönmeyeceğini söyledi.

Libya konulu 2. Berlin Konferansı için Almanya'da bulunan Dibeybe, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, "Ulusal Birlik Hükümetinin temsilcileri olarak, Libyalıların istikrarlı bir devlet umutlarını taşıyarak Berlin'e geldiklerini" belirtti.

Dibeybe, paylaşımında, "Savaşlara dönüşü ve devletin geleceğiyle oynanmasını reddediyoruz. Halkımızın refaha, ülkemizin istikrara kavuşması için tüm gayretimizi sarf edeceğiz." ifadelerine yer verdi.

Libya Başbakanı, Berlin'e, "Birinci Berlin Konferansında katılımcılar tarafından verilen taahhütleri yenilemek ve Libya'nın istikrarını, toprak bütünlüğünü, birliğini desteklemenin yanı sıra ülke halkı ve ulusal egemenliğinin korunması için en iyi çözümler üzerinde Libya'nın dostlarıyla ittifak sağlamak" için geldiğini kaydetti.

Aralık ayında yapılması planlanan seçimlere atıfta bulunan Dibeybe, "Önümüzde birçok zorluk var, ancak demokrasiye ulaşmak ve Libya halkına dürüst ve adil seçimler yoluyla temsilcisini seçme konusunda güven verilmesi için büyük bir fırsat var." değerlendirmesinde bulundu.

Dibeybe, "Libya tarihinin bu önemli aşamasında uluslararası toplumu birleştirmenin ve Libya halkının sesinin duyulmasını sağlamanın hayati önem taşıdığına" işaret etti.

Libya'daki siyasi süreç ve 24 Aralık seçimlerinin ele alınacağı İkinci Berlin Konferansı, Birleşmiş Milletler (BM) ve Almanya himayesinde, Türkiye'nin dahil olduğu uluslararası aktörlerin katılımıyla bugün toplanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu

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