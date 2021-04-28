Son dakika gündem: Letonya'nın başkenti Riga'daki bina yangınında 8 kişi öldü

Son dakika haber... Letonya'nın başkenti Riga'da bir binada çıkan yangında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Letonya'nın başkenti Riga'da bir binada çıkan yangında 8 kişinin öldüğü bildirildi.

Letonya İtfaiye ve Kurtarma Servisi ekipleri, Riga'nın merkezindeki Merkela Caddesi'ndeki binanın 6'ncı katında yerel saatle 05.00 civarında yangın çıktığını duyurdu.

Yetkililer, yangının yasa dışı olarak işletildiği anlaşılan bir pansiyonda çıktığı ve aralarında yabancı uyrukluların bulunduğu 8 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Ekiplerin binadan 24 kişiyi de tahliye ettiği bilgisi paylaşıldı.

Ülke basınına yansıyan haberlere göre, Riga Belediye Başkanı Martins Stakis, başkent genelinde kaçak işletilen başka yerler de olabileceğine işaret ederek, bu tür kaçak işletmelerle mücadele etme sözü verdi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin kimliklerini açıklamadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın