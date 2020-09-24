Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor
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Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

24.09.2020 01:17 | Son Güncelleme: 24.09.2020 01:20
Son dakika gündem: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler artıyor

Son dakika haberi... Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölümleri artmaya devam ediyor.

Bölge basınındaki haberlere göre, Arjantin'de son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 470 artarak 13 bin 952'ye, vaka sayısı da 12 bin 27 artışla 652 bin 174'e yükseldi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 517 bin 228 oldu.

Şili'de ölü sayısı 12 bin 345'e yükseldi

Şili'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 24 artışla 12 bin 345'e, vaka sayısı 1380 artarak 449 bin 903'e çıktı.

Bolivya'da ölü sayısı 7 bin 693'e çıktı

Bolivya'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 39 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 7 bin 693'e, vaka sayısı da 467 artışla 131 bin 453'e ulaştı. Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı da 90 bin 853 olarak açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Doğan

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