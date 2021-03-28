Son dakika gündem: Ladik ve Çarşamba'da Kovid-19 denetimi

Son dakika haberi: Ladik ve Çarşamba ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimler sürdürüldü.

Ladik ve Çarşamba ilçelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında da denetimler sürdürüldü.

Kavak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İçişleri Bakanlığının genelgesi kapsamında sorumluluk sahasındaki İbi, Salur, Ahmetsaray Hamit ve Büyükkızoğlu mahallelerinde filyasyon ekipleri ile birlikte denetim ve bilgilendirme çalışması yapıldı.

Ekipler, denetimleri sırasında vatandaşlara alınan tedbirler hakkında bilgi vererek, kurallara uyulması konusunda uyarılarda bulundu.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince sorumluluk bölgesindeki alanlarda Filyasyon ve İzolasyon Takibi Sistemi (FİTAS) kapsamında denetimlere devam edileceği ve kurallara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise sokağa çıkma kısıtlamasında araçları ve yayaları durdurarak Hayat Eve Sığar(HES) kodu sorgulaması yaparken, sürücülerin ve yayaların izin kağıtlarını kontrol etti, izin kağıdı olmayan ve kısıtlamayı ihlal edenlere para cezası uygulandı.

Ekipler, vatandaşlara Kovid-19 salgını ile ilgili olarak maske, mesafe ve temizlik uyarılarında bulunurken, önemli bir işleri olmadıkça evlerinde kalmaları ve salgına karşı duyarlı olmaları çağrısında bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Günay