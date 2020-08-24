Son dakika gündem: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak
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Son dakika gündem: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak

Son dakika gündem haberine göre İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar olan bölümünde sorumluluğun artık jandarmada olacağını bildirdi.

24.08.2020 09:57 | Son Güncelleme: 24.08.2020 10:03

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar olan bölümünde sorumluluğun artık jandarmada olacağını bildirdi.

Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şunları kaydetti:

"Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli il sınırına kadar 163 kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolu Trafik ve Asayiş Hizmetleri, bugün itibarıyla Jandarmamızın sorumluluğunda olacak. Otoyoldaki başarılı hizmetleri için Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun."

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Son dakika gündem: Kuzey Marmara Otoyolu'nda sorumluluk jandarmada olacak

Kaynak: AA

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