Son dakika gündem: Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika gündem: Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Son dakika gündem: Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
AA / Muharrem Cin - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Kütahya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde olan doktor, astsubay ve askeri sivil memurlarının da bulunduğu biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı

3 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümü: Anne ve dayı gözaltına alındı

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title