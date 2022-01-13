Son dakika gündem: Kütahya merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı

KÜTAHYA (AA) - Kütahya merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda biri kadın 5 şüpheli gözaltına alındı.

Simav Cumhuriyet Başsavcılığınca örgütün askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kütahya, Uşak, Isparta ve Burdur'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, aralarında görevde olan doktor, astsubay ve askeri sivil memurlarının da bulunduğu biri kadın 5 zanlı gözaltına alındı.

AA / Muharrem Cin - Son Dakika Haberleri

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