Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
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Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

29.01.2021 17:39 | Son Güncelleme: 29.01.2021 17:47

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Kütahya'nın Hisarcık ilçesinde bir köyde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulanmaya başlandı.

Hisarcık Kaymakamlığından yapılan açıklamada, ilçeye bağlı Dereköy'de, Kovid-19 pozitif vaka ile temaslı sayısının arttığı belirtildi.

Salgının yayılması ve vatandaşların hayatlarını tehdit etmesini engellemek amacıyla tedbirler alındığı kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlçemize bağlı Dereköy'de Kovid-19 pozitif vakalardaki artış nedeniyle bireysel izolasyonun yeterli olamayacağı, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 9 gün süreyle karantina uygulaması başlatılmasına karar verilmiştir."

Açıklamada, alınan kararlara uymayanlar hakkında kanunun ilgili maddesi gereğince adli işlem yapılacağı bildirildi.

Öte yandan köye ulaşımı sağlayan kara yolunun giriş ve çıkışına toprak döküldü.

Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı
Kovid-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muharrem Cin

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