Son dakika gündem: Kurtköy'deki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Son dakika haberine göre Kurtköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
29.08.2020 23:43 | Son Güncelleme: 30.08.2020 00:02
Kurtköy'de meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 34 KY 4302 plakalı otomobil, Yücelen Sokak'ta park halindeki 34 KE 5651 plakalı otomobile çarptı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi çağrıldı.
Sağlık ekibi yaralı sürücüyü ambulansla hastaneye kaldırdı.
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Kaynak: AA