Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un karşılanması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un nevruz ateşi yakması, çekiç ile örs dövmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un salona...