Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)

22.03.2021 14:50 | Son Güncelleme: 22.03.2021 15:02

Son dakika habere göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un karşılanması Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un nevruz ateşi yakması, çekiç ile örs dövmesi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un salona...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 'un karşılanması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un nevruz ateşi yakması, çekiç ile örs dövmesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un salona gelişi

Hazırlanan klibin izlenmesi

TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov'un konuşması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşması

ANKARA - Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti. (1)

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sıtkı İlanbey

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Kemal Sunal Hülya Avşar Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ahmet Nur Çebi Josef De Souza Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Muğla
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, TÜRKSOY'u ziyaret etti (1) - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2021 15:03:05. #1.14#
title