Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kovid-19 geçiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.