Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kovid-19 geçiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti
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Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kovid-19 geçiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti

Anadolu Ajansı / İsa Toprak - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Kovid-19 geçiren Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ı ziyaret etti

Bir son dakika haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) geçiren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Ersoy, geçmiş olsun dileklerini ilettiği Erbaş'a, sıhhat ve afiyet diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Erbaş da Ersoy'a teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsa Toprak

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