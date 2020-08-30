Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın ziyaretleri
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın ziyaretleri

Son dakika haberi... Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

30.08.2020 20:53 | Son Güncelleme: 30.08.2020 20:58

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Mersin'de ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Demircan, ilk olarak Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu makamında ziyaret etti.

Vali Su ile bir süre sohbet eden Demircan, kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Demircan'a ziyaretinde AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Ali Cumhur Taşkın ve AK Parti İl Başkanı Cesim Ercik eşlik etti.

Daha sonra Demircan, kentteki muhakemat binası ve 3 Ocak Ortaokulundaki restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alıp, incelemede bulundu.

Kentteki ziyaretlerini tamamlayan Demircan, beraberindeki heyetle Tarsus ilçesine geçti.

Burada Ulu Cami'de namaz kılan Demircan, cami yanında bulunan çay bahçesinde vatandaşlarla sohbet edip çay içti.

Kırkkaşık Bedesteni'ni de ziyaret eden Demircan, buradaki kadın esnafla sohbet etti, kendisine ikram edilen yöresel içecek olan kaynar içti.

Demircan, son olarak Tarsus Tarihi Müftü Hanı İhyası Kamulaştırma Alanında incelemede bulunup, kentten ayrıldı.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın ziyaretleri

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi Medya
TRT Haber spikeri Nilgün Balkaç, 4 saat kesintisiz yayında baygınlık geçirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roketsan açılışındaki aksiliğe tepki gösterdi: Bu teknolojiye yakışmıyor
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi Güncel
Son Dakika: Türkiye'de 30 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 42 can kaybı, 1482 yeni vaka tespit edildi
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge Güncel
66 yaşındaki mucitten ilginç araç: Yarısı bisiklet, yarısı çekirge
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir Güncel
Son Dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Yunanistan'ın 12 mil kararına meydan okudu: Bu savaş nedenidir
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar Güncel
Katil zanlıları, Ceren'i gömmeden önce koku nedeniyle boğazını peçeteyle tıkamışlar
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Karabük'te kamu personelinin il dışına izinsiz çıkması yasaklandı
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Pandemi konusunda bir tek yayını bile bulunmayanlar ekranlardan halkı kandırıyor
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Kaybolan çocuk caddede ağlarken bulundu, polise söyledikleri güldürdü
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Husumetli iki grup çay ocağında çatıştı: 2 ölü, 3 yaralı
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun 'Çin tuzu' övgüsüne MHP'den tepki geldi
MasterChef jüri üyesi Somer Sivrioğlu'nun "Çin tuzu" övgüsüne MHP'den tepki geldi
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden 'tecavüzcü kollayıcı' olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Bakan Soylu'dan kendisini ağır sözlerle eleştiren Barış Atay'a jet yanıt: Benden "tecavüzcü kollayıcı" olmaz da, senden tam tecavüzcü olur
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Koronavirüsün mutasyona uğradığı ortaya çıktı! İşte yeni adı ve etkileri
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
Aslı Enver'den müstehcen mesajları ifşa olunca ayrılan Kerem Tunçeri: Bana oyun oynandı
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
1 metre 90 santime kadar uzattığı bıyığı sayesinde 74 ülke gezdi
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
16 yaşındaki genci, eşine laf attı diye av tüfeğiyle öldürdü
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Koronavirüs kısıtlamaları gelecek mi? Bakan Soylu, merak edilen soruya yanıt verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Babası, Messi'nin yeni adresini bu sözlerle duyurdu: Manchester City'ye gitmeye karar verdi
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Helallik isteyip 6 el ateş eden genç, öz babasının katili oldu
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Tekerlekli sandalyeli uyuşturucu satıcısı yakayı ele verdi
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Ay çekirdeğinde bu yılki kalite ve fiyat üreticinin yüzünü güldürdü
Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
Uyuşturucu bağımlısı genç, tabancasını temizlerken canından oldu
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
Galatasaray'dan ayrılan Yuto Nagatomo Marsilya'ya transfer olmak üzere
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
50 yıldır gözü gibi baktığı ve asla ayrılmadığı arabasıyla ünlenen yaşlı adam, koronavirüse yenik düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz resti: Ok yaydan fırlamıştır, düşmanlarımıza hodri meydan diyoruz
Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu
Bursaspor'un yeni başkanı Erkan Kamat oldu
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Acun Ilıcalı-Çağla Altunkaya çifti Hülya Avşar'la yemek yedi
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı
Barcelona'dan ayrılma kararı alan Messi, sezonun ilk sağlık kontrolüne katılmadı
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
ABD'li model Bella Hadid, göğüs dekolteli şeffaf bluzuyla dikkat çekti
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Fenerbahçeli eski basketbolcu Zaza Enden, tartıştığı ünlü fenomen Murat Övüç'e tokat attı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Hakan Ural Deniz Akkaya Mustafa Sandal
Spor Erol Bulut Metin Oktay Caner Erkin Emre Belözoğlu Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Ateş Silah Yunanistan Doğu Akdeniz
Şu an buradasınız: Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Demircan'ın ziyaretleri - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.8.2020 20:58:24. #1.14#
title