Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı
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Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı

Son dakika gündem haberi: Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Son dakika gündem: Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun hayatını kaybettiği yerde anıldı
19.08.2020 18:21 | Son Güncelleme: 19.08.2020 18:40

Van'ın Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, ölümünün birinci yıl dönümünde düzenlenen programla anıldı.

Malazgirt Zaferi'nin 948. yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen "4. Tarihi Roman ve Romanda Tarih Bilgi Şöleni" programına katıldıktan sonra Van'a gelirken Erciş ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren Dursun için olayın yaşandığı yerde hatıra anıtı yaptırıldı.

Kaymakamlık ve Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Gurubu'nun iş birliğiyle yaptırılan ve açılışı yapılan anıta Dursun'un kızı Nilay Dursun tarafından babasının hayatı, eserleri ve kariyerine ilişkin yazılar yazıldı.

Programda, Erciş Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, Vefa Grup Başkanı Hikmet İrven ile beraberindekiler, anıta çiçek bırakarak dua etti.

Mehmetbeyoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, profesör, tarihçi, edebiyatçı, sanatçı ve büyük bir devlet adamını kaybetmenin hüznünü yaşadıklarını söyledi.

Kazanın yaşandığı yerde anıt mezar yaptıklarını ifade eden Mehmetbeyoğlu, şunları kaydetti:

"Hocamız pek çok alanda tarihte, edebiyatta, sanatta, kültürde Türk-İslam dünyasına çok ciddi eserler vermiş büyük bir devlet adamıydı. Ercişliler olarak kıymetli hocamızın aziz hatırasını yaşatabilmek ve ölümsüzleştirebilmek için kendi imkanlarımız çerçevesinde bir anıt mezar oluşturduk. İnşallah bundan sonraki devrelerde hocamızın inandığı değerlerin, uğruna yaptığı mücadelelerin neler oluğunu yeni nesillere aktarmak istiyoruz. Hocamızın hatırasını Erciş'te, bu topraklarda yaşatmak istiyoruz."

Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun Vefa Grubu Başkanı İrven de Dursun'un anısına hatıra anıtı oluşturduklarını belirterek, "Hitabedeki yazılar, merhum Dursun hocamızın kızı Nilay Dursun tarafından hazırlandı. Bugün de vefatının birinci yıl dönümü münasebetiyle açılışını yaptık. Hocamız çınar ağaçlarını çok severdi. Biz de buraya hitabenin dışında 6 çınar fidanı diktik. Bu çınarlar Osmanlı İmparatorluğunu simgelemektedir." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Dursun, geçen yıl Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Muş'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen programın ardından Bitlis'ten Van'a gelirken içinde bulunduğu aracın Erciş ilçesine Bayraklı Mahallesi'nde devrilmesi sonucu hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.

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Kaynak: AA

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