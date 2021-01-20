Son dakika gündem: Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi
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Son dakika gündem: Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

20.01.2021 18:15 | Son Güncelleme: 20.01.2021 18:18
Son dakika gündem: Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi

Son dakika gündem haberine göre Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Kula Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı yapıldı.

Tatbikat öncesi personele, hastanede olası bir yangında yapılması gerekenler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Daha sonra senaryo gereği alarm verilerek, hastalar güvenli alana tahliye edildi.

Yangına müdahale ve hastaların itfaiye araçlarının merdivenleriyle pencereden kurtarılması ise gerçeğini aratmadı.

Kula Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Cansu Sarıgül tatbikat sonrasında yaptığı açıklamada, yangınların her an gerçekleşebileceğini belirterek, "Bizler bu gibi afet durumlarına hazır olmak zorundayız. Bu amaç doğrultusunda Manisa Büyükşehir Belediyesinin desteği ile tatbikatımızı gerçekleştirdik. Rabbim personelimizi ve vatandaşlarımızı korusun." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kamil Altıparmak

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