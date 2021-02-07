Son dakika gündem: Küçükçekmece'de iki gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu
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Son dakika gündem: Küçükçekmece'de iki gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

07.02.2021 21:37 | Son Güncelleme: 07.02.2021 21:37
Son dakika gündem: Küçükçekmece'de iki gündür kendisinden haber alınamayan kişi ölü bulundu

Gelen son dakika haberine göre Küçükçekmece'de bir süredir yakınlarının kendisinden haber alamadığı kişi ölü bulundu.

Küçükçekmece'de bir süredir yakınlarının kendisinden haber alamadığı kişi ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Gültepe Mahallesi Belli Sokak'ta bulunan iki katlı bir binanın bodrum katına inen bina sakinleri, yerde hareketsiz halde bulunan bir kişiyi görmeleri üzerine polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde bulunan 64 yaşındaki S.Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından iki gündür yakınları tarafından kendisinden haber alınamadığı öğrenilen S. Y.'nin cesedi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Kaçar

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