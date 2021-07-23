Son dakika gündem: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
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Son dakika gündem: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Son dakika gündem: Küçükçekmece'de çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı
Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Küçükçekmece'de iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kanarya Mahallesi Balıkçın Caddesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Çevredekilerin araya girmesi üzerine kavgaya karışan kişiler olay yerinden ayrıldı.

Akrabalarına haber verip olay yerine tekrar gelen kişilerin silahla ateş açması sonucu 35 yaşlarındaki Osman G. ile Sezgin Ö. ağır yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili şüpheliler Şirvan A, Mehmet Hanifi T. ve Furkan E'yi gözaltına aldı.

Şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık ve uyuşturucudan çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi.

Zanlılardan iki adet tabanca ele geçirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taha Erham Keleş

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