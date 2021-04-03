Son dakika gündem: Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti

Son dakika haberine göre Küçük çocuk yerde bulduğu parayı polise teslim etti Bitlis'in Ahlat ilçesinde ikamet eden 13 yaşındaki Yusuf Yasir Adıyaman, oyun oynarken bulduğu bir miktar parayı polise teslim etti.