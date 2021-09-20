Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.

Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.