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Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı

AA / Ali Cura - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya ziyaretine hazırlık yapıldığını açıkladı

Gelen son dakika haberine göre Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'ya ziyaret hazırlığının yapıldığını bildirdi.

Peskov, gazetecilere, Erdoğan'ın Rusya'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın Rusya'ya yapacağı çalışma ziyareti ile ilgili hazırlık yapıldığını belirten Peskov, "İkili ilişkilerin başlamasından bu yana en kapsamlı gündem olacak. Bu ilişkiler çok yönlü ve devlet başkanlarının bu bağlamda her zaman konuşacak şeyleri var." dedi.

Peskov, iki liderin görüşmede Suriye ve diğer bölgesel sorunları da ele alacağını ifade etti.

AA / Ali Cura - Son Dakika Haberleri
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