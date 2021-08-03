Son dakika haber | Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım
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Son dakika haber | Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım

İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım Kozan Ülkü Ocakları tarafından başlatılan yardım kampanyası sonucunda toplanan yardımlar yangın mağdurlarına gönderildi.

Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım

ADANA - Kozan Ülkü Ocakları tarafından başlatılan yardım kampanyası sonucunda toplanan yardımlar yangın mağdurlarına gönderildi.

Yardım kampanyasının başlatılmasına öncülük eden Okan Arık, "Yangın mağdurlarının bir nebze de olsa acılarına ortak olmak için Kozan Ülkü Ocaklarımız ile birlikte yardım kampanyası başlattık. Kısa süre içerisinde çok kişiye ulaştık. Halkımız böyle günlerde birlik ve beraberlik içerisinde hareket ediyor. Bir tır dolusu yardımı yangın mağdurlarına dağıtacağız. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" ifadelerini kullandı.

Kozan Ülkü Ocakları Başkanı Harun Yılmaz, "Yangın mağdurlarının eksiklerinin tamamlanması için yardım kampanyası başlattık. Kısa süre içerisinde vatandaşlarımızın yoğun ilgisi ile karşılaştık. Acil ihtiyaçların karşılanması noktasında çatı görevi yaptığımız için çok mutluyuz. Bizlere desteklerini esirgemeyen büyüklerimize, kardeşlerimize herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplanan yardımlar paketlendikten sonra tıra yüklendi. Yardım malzemeleri arasında hayvanların yem ihtiyaçları, saman, bardak, çatal, tencere, yatak, halı, battaniye, yiyecek ve içecek bulunuyor.

Son dakika haber | Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım
Son dakika haber | Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım
Son dakika haber | Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım
Son dakika haber | Kozan Ülkü Ocaklarından yangınzedelere 1 tır dolusu yardım

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Beril Solmuşgül

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