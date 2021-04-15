Son dakika haberi: Kovid-19'un ayırdığı İngiliz çift aylar sonra buluştu

Son dakika dünya haberine göre İngiltere'de Baily Bakım evinde kalan Mary, koronavirüs sebebiyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

İngiltere'de Baily Bakım evinde kalan Mary, koronavirüs sebebiyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu.

İngiltere'de Nottinghamshire bölgesinde bulunan Mansfield kentindeki Baily Bakım Evi'nde kalan Mary, koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle aylarca karantinada kaldıktan sonra eşiyle buluştu. 90'lı yaşlarda olduğu belirtilen çiftin aylar sonraki ilk buluşması kameralara yansıdı.İngiltere'de Pazartesi gününden itibaren açık alanda ve evlerin bahçelerinde iki farklı hane halkından altı kişiye kadar buluşmalar ve açık havada tenis, golf, yüzme gibi sporlar serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı