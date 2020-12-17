Son dakika gündem: Kovid-19 testi pozitif çıkan Macron ile görüşen İspanya Başbakanı Sanchez karantinada

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Kovid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, hafta içinde kendisiyle görüşen İspanya Başbakanı Pedro Sanchez tedbir amaçlı karantinaya alındı.

Macron ile pazartesi günü görüşen Sanchez, Fransa Cumhurbaşkanının Kovid-19 testinin pozitif çıktığının duyurulmasından sonra bugünkü resmi programını iptal etti.

Sanchez'in Madrid'deki Milli Kütüphane'deki bir etkinliğe Kral 6. Felipe ile katılması öngörülüyordu.

İspanya'da salgınla ilgili mevcut önlemlere göre Kovid-19 testi pozitif çıkan biriyle temasta olanlara 10 günlük karantina uygulanıyor.

İspanyol basınının Başbakanlık kaynaklarına dayandırarak verdikleri haberlerde, Sanchez'in 24 Aralık'a kadar ev karantinasında kalarak çalışmalarına buradan devam edeceği, resmi programlarının iptal olduğu belirtildi.

Diğer yandan, AB dönem başkanlığını 1 Ocak'tan itibaren üstlenecek Portekiz'de Başbakan Antonio Costa da dün Paris'te Macron ile öğle yemeğinde ikili görüşme yapmıştı.

Resmi programı gereği 19-20 Aralık'ta Afrika ülkesi Gine-Bissau'ya ziyareti öngörülen Costa'nın bugün Kovid-19 testi olacağı ve daha sonra kararını vereceği bildirildi.

Gün içerisinde video konferans ile toplantıları olan Costa'da Kovid-19 ile bağlantılı herhangi bir belirti görülmediği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli