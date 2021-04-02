Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Yılmaz Tümer'in cenazesi toprağa verildi
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Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Yılmaz Tümer'in cenazesi toprağa verildi

Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk - Haberler | Güncel
Son dakika gündem: Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren Yılmaz Tümer'in cenazesi toprağa verildi

Son dakika haberler... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdare ve Planlama Şube Müdürü Yılmaz Tümer, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitiren Ankara Orman Bölge Müdürlüğü Orman İdare ve Planlama Şube Müdürü Yılmaz Tümer, Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Ankara Şehir Hastanesinde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Tümer'in cenazesi, Amasya'nın Taşova ilçesine getirildi.

Baba ocağında helallik alınmasının ardından Tümer'in cenazesi, Doğu Mahallesi Mezarlığı'nda defnedildi.

Cenazeye katılan Orman Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya, ormancılık camiasında önemli bir ismi kaybettiklerini söyledi.

Tümer'in devletini, milletini, işini çok seven ve ormancılık bilgi ve becerisine güvendikleri bir kişi olduğunu aktaran Özkaya, "Koronavirüs salgını toplumumuzu yoğun şekilde etkilemekte. ancak yakınlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza dokunduğu zaman ciddi bir hastalık olduğunu hissediyoruz. Sağlık Bakanlığımızın ve devlet yetkililerinin üzerine basa basa söylediği korunma tedbirlerine uymamız lazım. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız lazım ki hem kendimiz hem de yakınlarımız bu sıkıntılara düşmesin." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tevfik Öztürk

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