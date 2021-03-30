Son dakika gündem: Kovid-19'lu olduğu için evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, araçtan inerek kaçmaya çalıştı

Son dakika gelişmesine göre Karabük'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için sağlık ekiplerince evine bırakılmak istenen yaşlı kadın, kaçırıldığını zannederek araçtan inip koşmaya başlayınca polis tarafından yakalandı.